Luxusní dynastie LVMH pomalu přechází do druhé generace. Její zakladatel Bernard Arnault otevřeně říká, že její vedení nikdy nebude stát na jediné osobě, oficiálního nástupce tak neurčil. Postupně ale směřuje ke kolektivnímu vedení a každému ze svých pěti dětí svěřil klíčovou roli. Tím posledním je nejmladší syn z prvního manželství Frédéric, který v červenci převzal funkci CEO značky Loro Piana. Loni navíc Arnault navýšil věkovou hranici pro generálního ředitele z 75 na 80 let, což mu umožňuje zůstat v čele impéria minimálně do roku 2030.
Jako syn stavebního developera z Roubaix vstoupil Bernard Arnault do světa módy v roce 1984, když od státu Francie odkoupil módní dům Christian Dior. O rok později investoval do čtvrtinového podílu ve skupině Moët Hennessy–Louis Vuitton (LVMH) a během pár měsíců ji skrze intenzivní nákupy akcií ovládl. Následovala éra expanze a akvizic, od módních domů Fendi, Céline a Loewe přes výrobce alkoholu Dom Pérignon nebo Hennessy až po klenotnického velikána Tiffany & Co., jehož v roce 2021 koupil za 15,8 miliardy dolarů.
