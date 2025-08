Zatímco debaty o vysokorychlostních tratích (VRT) uvízly v kolejištích rozpočtových přestřelek mezi vládou a opozicí, územního plánování a výkupů pozemků, zůstává jedna dimenze tohoto projektu pozoruhodně opomíjena: zdraví. A přitom právě ono by mělo být jedním z nejsilnějších argumentů pro to, aby se s výstavbou VRT začalo dřív, rychleji a ambiciózněji.

Podle čerstvé studie z června 2024, zpracované výzkumným týmem pod vedením Centra dopravního výzkumu a Fakulty dopravní ČVUT, by zavedení vysokorychlostní železnice v Česku přineslo zásadní zdravotní benefity – a to nejen pro cestující, ale i pro ty, kteří do vlaku nikdy nenastoupí.

