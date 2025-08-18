Jedna z nejúspěšnějších českých firem v digitální ekonomice prochází přelomovým obdobím. Po 21 letech nepřetržitého růstu si Notino, prodejce parfémů, kosmetiky a produktů péče o tělo a zdraví, muselo naordinovat ozdravnou kúru. Ne že by byznys původně brněnské společnosti byl nemocný – jen se začal poněkud zakuckávat, jak v interních procesech firma nabobtnala a ztratila původní lehkost.
„Museli jsme se zamyslet nad tím, jak firmu řídíme a jak všem těm věcem dát lepší řízení,“ říká generální ředitel Notina Zbyněk Kocián a popisuje, co všechno se ve firmě, která zaměstnává více než 2500 lidí a prodává ve 27 zemích, rozhodli změnit – včetně citelného propouštění.
Co se dočtete dál
- Proč Notino propustilo desetinu zaměstnanců a jak vypadá nová organizační struktura.
- Jaké tržby a ziskovost měla firma minulý rok.
- A jak to její šéf vidí na letošek.
- Které trhy Notinu zpomalily růst a jak to ovlivní strategii expanze.
- Jaké smlouvy se značkami má Notino a jak centralizace nákupů mění vztahy s distributory.
- Co stojí za sporem s Chanel.
- Jak plánuje Notino využít zákaznická data a AI pro budoucí nákupní doporučení.
