Několikaletá příprava prodeje českého výrobce léků Zentiva postupuje do další fáze. O převzetí firmy podle listu The Economic Times jedná indická farmaceutická společnost Aurobindo Pharma. Cena transakce by mohla dosáhnout až 5,5 miliardy dolarů (více než 115 miliard korun), což by z ní udělalo dosud největší akvizici učiněnou indickou farmaceutickou firmou. A jednu z největších v historii Česka.
Aurobindo jedná podle zdrojů se současným majitelem Zentivy, kterým je americká investiční společnost Advent International. Ta koupila Zentivu v roce 2018 od francouzské farmaceutické skupiny Sanofi za 1,9 miliardy eur (46,5 miliardy korun).
Obří transakce na obzoru. Zentiva je na prodej, cena za výrobce léčiv může dosáhnout stovky miliard
Společnost Aurobindo v oznámení pro akciovou burzu uvedla, že vedení zatím nepodepsalo žádné závazné smlouvy. Firmy Advent International a Zentiva se ke zprávě odmítly vyjádřit.
„Indové mají významné expanzivní plány růstu na globálním trhu generických léčiv a Zentiva by se jim nepochybně hodila do strategie,“ reagoval Štěpán Flieger z poradenské společnosti EY, který se specializuje na prodeje firem. „Aurobindo by získalo nákupem Zentivy silné portfolio značek zejména ve střední Evropě. Ta pro Aurubindo není neznámá, protože už v roce 2018 koupila evropské aktivity společnosti Apotex, včetně českých,“ dodal.
„Zentiva je cíleně připravována na změnu vlastníka s tím, že produktově, regionálně a synergicky by měla zapadat do portfolia favorizovaných investorů. To, že se do finále nedostal evropský hráč, může být pro prodávajícího zklamání. Nicméně tím, že Zentiva provozuje výrobní závod v Indii a obecně výroba komponent pro farmaceutika je v Indii hojně rozšířena, dává akviziční apetit Aurobindo Pharma smysl,“ okomentoval expert na fúze a akvizice Milan Bílek z Patria Corporate Finance.
Zentiva měla podle konsolidované výroční zprávy v loňském roce tržby 1,6 miliardy eur, v přepočtu 39 miliard korun. Zisk před odpisy a zdaněním EBITDA upravený o neprovozní a neopakovatelné náklady dosáhl 409 milionů eur (10 miliard korun), což je o deset procent víc než v roce 2023. Zentiva podle výroční zprávy zaměstnává zhruba 5300 lidí.
Dřívější dlouholetý šéf a po nějakou dobu spolumajitel Zentivy Jiří Michal před zhruba deseti lety v obsáhlém rozhovoru pro HN vzpomínal na svých 36 let ve firmě. Jak přemlouval státní úředníky, aby podnik privatizovali do rukou managementu a finančního investora. A jaké to je, řídit firmu na burze, či proč si výrobce vybral za název slovo Zentiva. „V zahraničí tehdejší název Léčiva nedělal takové problémy jako doma. Protože pro cizince slovo „Leciva“ nic neznamená. V češtině je ale pojem léčiva obecný, nejde ho ani patentovat. Je to, jako kdybyste řekli, že v pivovaru vaříte značku Pivo,“ popisoval Michal problémy s názvem společnosti. Při následné akvizici slovenské Slovakofarmy v roce 2003 se pak výrobce léčiv přejmenoval na Zentivu. „Byli jsme proti prvoplánovému názvu začínajícímu slovem Pharma. Takových jsou stovky a ubírá to na síle značky. Zároveň to muselo být jednoduché, ve většině jazyků neutrální jméno, které bude i logem firmy. A už tehdy jsme uvažovali, že možná jednou půjdeme na burzu. A jelikož kurzovní lístky jsou seřazeny podle abecedy, tak buď název musí začít písmenem A, nebo Z, abychom byli vidět,“ popsal Michal vznik názvu Zentiva. Ten je přesmyčkou slova „vítězná“ bez diakritiky.
Na burzu vstoupila Zentiva v roce 2004 a jednalo se vůbec o první primární úpis akcií na pražském parketu. Vstup Zentivy patří mezi nejúspěšnější úpisy akcií v historii pražské burzy. Svou roli při tom sehrála řada okolností, například vstup České republiky do EU. Tehdejší většinový akcionář, fond Warburg Pincus, dokázal vystihnout pravý moment, kdy se západním investorům otevřely nové akciové trhy.
V roce 2008 firmu převzala francouzská skupina Sanofi-Aventis (od roku 2011 Sanofi), která uspěla s nabídkou, že zaplatí 1150 korun za každou akcii (firmu to ohodnotilo na 43,9 miliardy korun; už před nákupem Francouzi vlastnili čtvrtinu firmy). V dubnu 2009 se firma stáhla z pražské burzy. V roce 2018 se majitelem Zentivy stala americká investiční společnost Advent International, podle tehdejších informací činila kupní cena 1,9 miliardy eur (tehdy asi 49 miliard korun). Nyní, pokud by k transakci došlo, by tedy cena mohla přesáhnout dvojnásobek. Zentiva se pod Adventem rozrostla, když od roku 2018 koupila osm společností.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist