Rafinérská a petrochemická společnost Orlen Unipetrol vykázala v Česku za letošní první pololetí čistou ztrátu pět miliard korun a tržby 74,3 miliardy korun. Na dotaz ČTK to uvedl mluvčí Orlenu Pavel Kaidl. Meziroční srovnání firma neposkytla, za celý loňský rok ale byla ve ztrátě 16,3 miliardy korun po zisku 5,2 miliardy korun v roce 2023. Pololetní výsledek podle Kaidla kromě nadále složité ekonomické situace a vysokých cen energií negativně ovlivnila také dvouměsíční odstávka v petrochemické části závodu v Litvínově (na snímku). Orlen Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku.
„V souvislosti s aktuální finanční situací naší skupiny a zachováním její konkurenceschopnosti jsme zahájili úsporný program napříč skupinou,“ řekl Kaidl.
Odstávka v petrochemické části litvínovského závodu podle Kaidla zahrnovala modernizaci a údržbu jednotek na výrobu etylenu, polyetylenu a polypropylenu. Celkově firma v letošním prvním pololetí investovala 5,6 miliardy korun a zpracovala 3,4 milionu tun ropy. Čerpacích stanic provozovala 444.
Firma je součástí skupiny Orlen se sídlem v Polsku. Podle včera zveřejněných informací skupina Orlen v prvním pololetí letošního roku více než zdvojnásobila čistý zisk na 5,93 miliardy zlotých (zhruba 34 miliard korun). K růstu čistého zisku přispěla skutečnost, že v loňském prvním pololetí výsledky Orlenu zasáhly rozsáhlé mimořádné náklady spojené s daní z nadměrných zisků. Tu zavedla polská vláda, aby mohla financovat zmrazení cen energií. Tržby Orlenu klesly o skoro 12 procent na 134,2 miliardy zlotých.
