Českým zemědělcům letos mimořádně deštivé léto brzdilo žně, a často proto museli odstavit kombajny už pár hodin poté, co vyjeli. Výsledky nakonec dopadly dobře a podle odhadů Agrární komory se obilovin sklidilo více, než činí průměr posledních pěti let, pod očekáváním zůstala jen řepka. I přes slušnou sklizeň ale navenek zemědělci výrazný optimismus neprojevují.
Podzim totiž otevře dvouletou debatu o novém sedmiletém rozpočtu Evropské unie, v němž má na zemědělství připadnout méně peněz než dosud. A to je téma, které české farmy zneklidňuje mnohem více než letošní počasí.
Jde totiž o obrovské peníze. Z evropského rozpočtu má jít na zemědělskou politiku v EU 300 miliard eur, v přepočtu 7,3 bilionu korun. V případě Česka jsou ve hře desítky miliard korun ročně. Porcování tak velkého balíku peněz logicky provázejí hádky a protesty.
Co se dočtete dál
- Proč se čeští zemědělci bouří proti návrhu evropského rozpočtu.
- Jaké obavy zazněly na veletrhu Země živitelka přímo před eurokomisařem.
- Proč velkým podnikům přestává dávat smysl pěstovat pšenici.
- Jak malým farmám dokáže byrokracie sebrat klíčové dotace.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.