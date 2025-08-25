Už déle než rok se jeho jméno skloňuje v souvislosti s nákupem fotbalového klubu. Majitel investiční skupiny Kaprain, mediálního domu Mafra a také hokejové Sparty Karel Pražák o český fotbal hodně stál. V uplynulých měsících proto jednal hned na několika frontách. Uspěl nakonec v Pardubicích, které se loni jen těsně zachránily v nejvyšší soutěži.
Skupina Kaprain v pondělí oznámila, že získala přibližně 70 procent klubu, a to od všech dosavadních akcionářů kolem sportovního ředitele Víta Zavřela.
O vážných jednáních mezi Kaprainem a dosavadními majiteli FK Pardubice HN informovaly již v červenci. Pro Pražáka akvizice dává smysl i vzhledem k jeho přítomnosti v Pardubicích v jiném byznysu. Druhým rokem totiž vlastní zdejší významnou chemičku Synthesia. Ta se zároveň stane strategickým partnerem klubu.
