Americký prezident Donald Trump v pondělí naznačil, že by mohl brzy přejmenovat ministerstvo obrany na ministerstvo války. Trump argumentuje tím, že úřad se takto jmenoval v dobách amerických vítězství za první a druhé světové války, napsal server The Hill.
„Obrana je toho součástí,“ uvedl Trump. „Ale mám pocit, že to změníme. Všem se to líbí. Máme neuvěřitelnou historii vítězství, když to bývalo ministerstvo války.“ Trump již v minulosti o ministru obrany Peteu Hegsethovi hovořil jako o ministru války, uvedl The Hill.
Americké ministerstvo války založil v roce 1789 prezident George Washington. V roce 1947 ho prezident Harry Truman reorganizoval a v roce 1949 byl úřad přejmenován na ministerstvo obrany.
Přestože Trump uvažuje o změně názvu ministerstva, i nadále zdůrazňuje snahu zprostředkovat příměří a mír v různých globálních konfliktech a usiluje o získání Nobelovy ceny za mír, podotýká The Hill.
