Americká streamovací platforma Netflix v Polsku zvýšila ceny předplatného, aniž si k tomu zajistila jednoznačný souhlas svých zákazníků. Včera to uvedl polský antimonopolní úřad. Pokud se začne záležitostí zabývat a provozovatele platformy usvědčí, hrozí Netflixu vysoká pokuta, napsala agentura Reuters.
Úřad oznámil, že Netflix loni v srpnu jednostranně zvýšil některé měsíční poplatky až o sedm zlotých (40 Kč), aniž k tomu získal explicitní souhlas předplatitelů. Podle polského zákona o ochraně spotřebitele nemohou podniky jednostranně měnit základní smluvní podmínky, jako jsou ceny, bez zajištění výslovného souhlasu uživatelů.
„Pohodlí a transparentní komunikace se spotřebiteli jsou pro nás klíčové. Jednání v souladu se všemi platnými zákony je naší nejvyšší prioritou,“ uvedl Netflix ve sdělení pro média, z něhož cituje Reuters. Platforma dodala, že bude s úřadem spolupracovat na vyjasnění záležitosti.
Antimonopolní úřad uvedl, že postup Netflixu se patrně opíral o nedostatečnou reakci předplatitelů. Netflix je sice na zvýšení ceny upozorní, ale když na oznámení zákazník nezareaguje, Netflix to bere, jako kdyby zákazník souhlas ke zvýšení předplatného dal.
Pokud se obvinění potvrdí, Netflixu by mohla hrozit pokuta až do deseti procent z obratu u každé protiprávní klauzule. Mohla by také být nucena zákazníkům vrátit nespravedlivě účtované poplatky, píše Reuters. Antimonopolní úřad uvedl, že v podobném případě už letos jednou zasáhl, a to u americké firmy Amazon. Ta pak změnila podmínky u svých služeb Amazon Prime a Amazon Prime Video.
