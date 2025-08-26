Elektroaut na českých silnicích přibývá rekordním tempem. Za prvních sedm měsíců tohoto roku se jich prodalo bezmála osm tisíc. Na taková čísla se ještě v roce 2023 nedostalo Česko ani za celých dvanáct měsíců. Na trend musí reagovat firmy jako ČEZ, E.ON a PRE. Nutí je stavět nové a výkonné nabíječky. To je zatím bolest Česka, má jich málo. Kdy se to změní?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jakým tempem budou nabíječky přibývat.
  • Jaké mají firmy plány.
  • Co výstavbu infrastruktury v Česku ztěžuje.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.