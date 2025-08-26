Elektroaut na českých silnicích přibývá rekordním tempem. Za prvních sedm měsíců tohoto roku se jich prodalo bezmála osm tisíc. Na taková čísla se ještě v roce 2023 nedostalo Česko ani za celých dvanáct měsíců. Na trend musí reagovat firmy jako ČEZ, E.ON a PRE. Nutí je stavět nové a výkonné nabíječky. To je zatím bolest Česka, má jich málo. Kdy se to změní?
Co se dočtete dál
- Jakým tempem budou nabíječky přibývat.
- Jaké mají firmy plány.
- Co výstavbu infrastruktury v Česku ztěžuje.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.