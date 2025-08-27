Politický marketér a teď už bývalý frontman kapely J.A.R. Oto Klempíř vyrazil na jeden ze svých prvních větších mítinků coby lídr Motoristů sobě v Plzeňském kraji. Ve slušně zaplněném sálu hostince Saloon Roudná v Plzni v úterý večer moderoval besedu s europoslancem a středočeským lídrem Filipem Turkem. Společně si notovali v kritice vlády Petra Fialy (ODS), fungování Evropské unie a multikulturních zemí.
Vedle očekávatelných témat však mítink i pro častého návštěvníka politických akcí zahrnul několik pozoruhodných momentů. Tím asi nejpodstatnějším – a z pohledu některých odborníků možná i relevantním – byla teorie, proč by Motoristy sobě mohlo volit více lidí, než ukazují volební modely. Díky tomu by strana, kterou podle posledních šetření agentur STEM nebo Median podporuje 3,9 až 4,7 procenta voličů, překročila hranici pěti procent pro vstup do sněmovny.
