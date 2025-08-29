Hlavní město odvrátilo hrozbu, že bude muset platit stamiliony za likvidaci části bývalé nelegální skládky mezi pražskými městskými částmi Slivenec a Velká Chuchle. Odbagrování odpadu, navezeného především v sedmdesátých letech minulého století, totiž chtěl majitel ani ne půlhektarového pozemku na okraji patnáctihektarové skládky Pavel Klán. Ten je současně zastupitelem a bývalým místostarostou Velké Chuchle za ODS a také místopředsedou oblastního sdružení na Praze 5.
Jenže soudkyně Obvodního soudu pro Prahu Klára Hronová jeho žalobu ve čtvrtek zamítla. Sice uznala, že jako majitel pozemku, který jeho rodina získala zpět v restituci, má podle Listiny základních práv a svobod právo na ochranu svého vlastnického práva. „Ta ochrana má ale své limity, to vlastnictví nesmí být zneužito na újmu práv druhých nebo v rozporu s obecnými zájmy chráněnými zákonem. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí,“ poukázala Hronová na další bod listiny.
