Česko si bude po roce 2027 od Švédska pronajímat 12 letounů JAS-39 Gripen. Ministerstvo obrany podepsalo smlouvu na prodloužení pronájmu do roku 2035 za 16,695 miliardy korun včetně DPH. Úřad o tom informoval na webu. Vláda nabídku projednala už na konci června. Cena podle ministerstva zahrnuje kromě pronájmu 12 stíhaček také peníze na servis a výcvik pilotů. Další zhruba čtyři miliardy korun včetně DPH Česko v příštích letech vynaloží na modernizaci Gripenů.
Smlouvu za českou stranu podepsal vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic ministerstva obrany Lubor Koudelka, za švédskou stranu generální ředitel státní vyzbrojovací agentury FMV Mikael Granholm.
Česko si nyní od Švédska pronajímá 14 letounů zhruba za 1,7 miliardy korun ročně, pronájem končí v roce 2027. Jeho prodloužení má zajistit využívání stíhaček českou armádou do roku 2035, kdy je nahradí 24 amerických strojů F-35.
Armáda má nyní 12 jednomístných a dva dvoumístné letouny, podle nové smlouvy bude po roce 2027 využívat deset jednomístných a dva dvoumístné. Díky snížení počtu letadel Česko podle ministerstva významně ušetří. „I s nižším počtem strojů bude ochrana vzdušného prostoru České republiky zajištěna. Zároveň zajistíme bezproblémový výcvik pilotů a jejich přechod na novou platformu F-35,“ uvedl dříve velitel vzdušných sil armády Petr Čepelka. „Na budoucí snížení počtu letadel bylo upozorněno NATO s tím, že daná skutečnost bude v rámci plánování ochrany společného vzdušného prostoru zohledněna,“ dodalo ministerstvo.
Evropané včetně Čechů chystají jednotky pro zajištění míru na Ukrajině. O plánech něco zazní brzo i v Praze
Sám pronájem netvoří významnou část nabídky, uvedl úřad. Na výši má podle něj vliv zejména stáří využívaných letadel, která budou ve službě už třetí dekádu, předpokládají se proto i vyšší náklady na údržbu. Smlouva podle něj také reaguje na vývoj cen v posledních letech, který značně překonal dlouhodobý průměr.
Používané Gripeny bude třeba modernizovat, obrana za modernizaci podle smlouvy zaplatí 4,037 miliardy korun včetně DPH. „Modernizace letadel je nutný krok k zajištění jejich provozu, k jejich modernizaci dochází kontinuálně již od roku 2015,“ podotklo ministerstvo.
Gripeny mají být v českém letectvu nahrazeny americkými letouny F-35 Lightning II. O jejich nákupu rozhodla současná vláda v září 2023. Za stíhačky, související vybavení, výcvik, munici a zajištění životního cyklu Česko zaplatí 106 miliard korun. Další peníze si vyžádá například modernizace letecké základny v Čáslavi. Americké letouny tak vyjdou celkem na 150 miliard. Jde o nejdražší armádní nákup. První F-35 pro Česko mají být hotové v roce 2029, všechny stroje by měly dorazit do roku 2035.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist