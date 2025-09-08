Řešit zádrhele, když už to není zapotřebí, na to máme v Česku s trochou nadsázky patent. Třeba taková pošta: síť léta zanedbávaných poboček byla nákladně zmodernizována a zbavena otravných front jen těsně před tím, než kvůli technologickému pokroku prudce opadl zájem o poštovní služby. Nebo školky a školy – pamatujete, jak jich bylo za zvýšené porodnosti v nultých letech tohoto století zoufale málo, ale nové začaly vznikat, až když dětí zase ubylo? Dnes měníme miliardovými náklady předpotopní vesnická nádraží po letech chátrání v elektronikou nadupané terminály – akorát že lokálkami často jezdí už jen pár romantiků a nákladní doprava chřadne.
Rekordní mezník
A tak jsme i pěknou, zbrusu novou vlakovou zastávku Praha-Výstaviště nedávno otevřeli ve chvíli, kdy boom výstavnictví u nás i ve světě dávno skončil. Škoda. Být to v létě 1895, tedy před 130 lety, mohl počet jejích uživatelů trhat rekordy. Vždyť Národopisnou výstavu českoslovanskou, která tehdy na pražském Výstavišti hned vedle tzv. Buštěhradské dráhy do Kladna zrovna probíhala, navštívilo dodnes neuvěřitelných 2 065 278 platících návštěvníků (za 162 dní). Většina z nich přijela do Prahy z venkova speciálně vypravenými vlaky.
Ale už vážně. I bez speciální zastávky šlo o akci, která zazářila jako mezník ve společenském, politickém i hospodářském životě Čechů. V lecčems byla možná i důležitější než slavná Zemská jubilejní výstava v roce 1891 (tehdy 2,5 milionu návštěvníků za 126 dní), v jejímž stínu dodnes nespravedlivě stojí.
