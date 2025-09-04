Před dvanácti lety unikl Martin Haimann téměř jistému odsouzení za účast na obřích daňových podvodech, které organizoval Radovan Krejčíř. Haimannovi přitom za půlmiliardový podvod v jím založené firmě M5 hrozilo dvanáctileté vězení. I kvůli Krejčířovu útěku na Seychely a poté do Jihoafrické republiky se ale proces tak dlouho protahoval, až do případu vstoupila amnestie Václava Klause v roce 2013.
Přesto Haimann nakonec s desetiletým odstupem skončil ve vězení. A to za to, že okradl předního českého filatelistu Rudolfa S. o unikátní sbírku československých známek z počátků republiky, a navíc na něj převedl dluhy. Ze čtyřletého trestu vězení si odpykal polovinu a teď usiluje o podmínečné propuštění.
Co se dočtete dál
- Jakým způsobem připravil filatelistu o známky.
- Jak si chce na náhradu mnohamilionové škody vydělat.
- Kdo všechno se za něj u soudu přimlouval.
