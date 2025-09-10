Na trhu působíte od roku 2018. Jak se Demaco rodilo a v čem funguje jinak než běžní průmysloví developeři?
Demaco vzniklo s prostou myšlenkou: nabídnout souvislý řetězec služeb tam, kde trh nabízel jen střípky. Tedy development, projekci a povolování, stavební management a podle potřeby i generální dodávku a správu areálů pod jednou střechou. Stavíme haly do nájmu i do vlastnictví, vždycky ale s důrazem na konkrétní provoz a budoucí užívání – od prvního náčrtu přes povolení až po provoz a správu. I proto máme vlastní projekční a inženýrskou část DMC Design & Engineering, která zapojuje projektové manažery už ve fázi návrhu. Výsledek? Reálné rozpočty, udržené termíny a nižší rizika.
První roky vám zkřížily dvě krize. Co vás naučily?
Covidová pandemie nás přinutila plánovat i pro „nejhorší časy“ – a přesto dodat zakázky včas. Sotva odezněla, přišla ruská invaze na Ukrajinu: skokově zdražila ocel i beton, dodávky byly opět nejisté. V Paskově jsme tehdy poprvé stavěli sami pro sebe a výhoda kombinace developera a generálního dodavatele se ukázala v plné síle: předzásobili jsme se klíčovými materiály, zafixovali náklady a projekt dotáhli v rozpočtu i v termínech. Naučili jsme se řídit rizika v celém řetězci, na stavbě i mimo ni – od financí po dodavatelské řetězce.
Co konkrétně znamená, že „máte celý proces v rukou“?
Z hlediska projekce a povolovacího procesu dokážeme jít od změny územního plánu přes EIA a stavební řízení ke zkušebnímu provozu až ke kolaudaci. Protože projekci a povolování řešíme interně, vstupují naši projektoví manažeři odpovědní za stavbu do projektu velmi brzy a díky tomu omezujeme nesoulad mezi dokumentací a realizací na skutečné minimum. Víme, jak najít zkratky na kritické cestě, co má smysl objednat předem a na co si můžeme naopak počkat. V případě, že halu pronajímáme, funguje obdobně i převzetí hotové haly do provozu naším správcovským týmem, který je součástí projektu od začátku, a má tudíž přehled o jednotlivých detailech.
Paskov, kde jste v roce 2022 postavili průmyslovou halu DMC 1 pro Škoda Auto, zmiňujete jako svoji vlajkovou loď. V čem je DMC Paskov unikátní?
DMC Paskov je unikátní hned z několika hledisek. Má mimořádnou polohu vhodnou pro intermodální middle‑mile logistiku uprostřed průmyslového a rozvíjejícího se regionu Moravy a Slezska. Nachází se u sjezdu 43 z dálnice D56 a zároveň v rámci veřejného železničního kontejnerového terminálu s výbornou infrastrukturou a s možností vlastní vlečky. A pro mě osobně je DMC Paskov srdcovka, protože v Paskově jsem vyrůstal a moje rodina tam stále žije. O to víc nám záleží na tom, aby areál dával hodnotu i místní komunitě. Kromě budov tedy řešíme i veřejný prostor. Společně se starosty Paskova a Ostravy Hrabové připravujeme obnovu historického Šedova kříže a propojení obou obcí novou cyklostezkou a chodníkem. V delším horizontu bude součástí obnovy území a jeho zpřístupnění i rekultivace a rozsáhlé ozelenění okolí, aby z bývalého Dolu Paskov vznikl opět živý kus městského prostředí vhodný pro práci i volný čas.
Na DMC 1 navazujete halou DMC 2. Jak byste ji definoval jednou větou?
„Plug & Rail” a middle‑mile logistika v praxi. DMC 2 celkově přinese přes 19 000 m² moderních ploch, z toho více něž 13 400 m² stavíme na míru hlavnímu nájemci, Lenzing Biocel Paskov. Lenzing Biocel Paskov v DMC 2 centralizuje skladové kapacity hotové produkce připravené k exportu po železnici. V prvním kroku se sníží počet jízd kamionů už jen tím, že odpadne rozvoz do více externích skladů v okolí Ostravy. V druhém kroku – po dokončení vlečky přímo k hale DMC 2 – půjde další část přeprav z kamionů na železnici. DMC 2 je tedy průmyslová hala stavěná na míru na cestě mezi výrobním závodem a zákazníky Lenzingu, která přináší úspory nákladů i měřitelný přínos pro životní prostředí.
Jaké „realitní deziluze“ vnímáte u investorské veřejnosti a u uživatelů průmyslových prostor?
Podceňování délky a náročnosti povolování a dopadu povolovacího procesu na náklady projektu. Hodně se hovoří o legislativě, ale to je jen půlka příběhu — druhou tvoří rozdílné požadavky dotčených orgánů napříč regiony. Jiné požadavky mají hasiči v Pardubicích a jiné v Ostravě. Právě proto držíme design, inženýring, výstavbu i správu parků pod jednou střechou. Lokální specifika díky tomu včas promítáme do technických standardů, detailů konstrukcí i volby stavebních prvků – a držíme tak rizika i rozpočet pod kontrolou.
V jaké fázi je výstavba haly DMC2 a povolení vlečky k této hale?
Stavební povolení v právní moci pro DMC2 jsme získali na začátku června 2025. Jednotku pro Lenzing Biocel Paskov jsme předali k nastěhování k 1. září a do provozu ji uvedeme letos v listopadu, zbylých zhruba šest tisíc metrů čtverečních bude k dispozici od prvního čtvrtletí 2026. Dokumentace k povolení vlečky je nyní u dotčených orgánů a získání stavebního povolení očekáváme do konce roku 2025. Halu DMC 2 jsme vlečce museli přizpůsobit – mimo jiné zvednout niveletu haly kvůli železničním profilům. V této souvislosti musím zmínit, že povolovací proces v Paskově jsme zvládli i díky obrovské podpoře ze strany města, Lenzing Biocel Paskov a PKP Cargo, které provozuje železniční překladiště, v mimořádně krátkém čase. Stavební povolení jsme obdrželi za patnáct měsíců, a to včetně změny územního plánu. V tu dobu probíhající digitalizace stavebního řízení nám povolovací proces spíš zkomplikovala.
Demaco dokáže průmyslové haly postavit klientům v podstatě na míru. V čem je DMC 1 „šitá na míru“ logistiky?
DMC1 je cross-docková průmyslová hala přizpůsobená provozu pro překládku zboží do a z kontejnerů. Z jedné strany budovy probíhá boční vykládka kamionů, uvnitř se zboží připravuje pro nakládku do kontejnerů prostřednictvím přizpůsobených doků, které jsou na protilehlé straně budovy. Pro boční vykládku jsme vytvořili krytý „tunel“, který zajišťuje odstínění vnějších povětrnostních vlivů a který lze v budoucnu přeměnit na plnohodnotnou průmyslovou plochu. Dvory a komunikace jsou navržené pro pohyb těžkých kontejnerových překladačů, areál má přísné oddělení zón pro zaměstnance a logistiku a je připravený na budoucí elektrifikaci nákladní dopravy – včetně rezerv v příkonu a příprav pro dobíjení. DMC 1 je hala stavěná pro budoucnost.
Kdy si řeknete, že se příběh DMC Paskov povedl?
Až se z areálu bývalého dolu stane přirozená součást plnohodnotného městského prostředí, který opět spojí Paskov a Ostravu Hrabovou. Chceme, aby park skutečně žil — aby by příjemným, bezpečným pracovním prostředím a přirozeně přitahoval uživatele s vyšší přidanou hodnotou, kteří respektují životní prostředí. Proto klademe důraz i na dobré vazby na okolí: nové pěší a cyklistické propojení Paskova a Ostravy Hrabové vtáhne areál do každodenního života regionu.
