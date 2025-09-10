Jedna z nejvýznamnějších architektonických firem v Česku – studio Perspektiv – slaví 10 let na trhu. Architektům pomáhá i vlastní projekční tým. S více než osmdesáti architekty a projektanty se studio Perspektiv věnuje komplexním zakázkám různých typologií. Od interiérů přes velké architektonické projekty až po urbanismus. O aktuálních realizacích hovoří Ján Antal, řídící partner této společnosti, který nyní také začlenil Perspektiv do svého holdingu FRMWRK.
Mezi vaše významné projekty z poslední doby patří univerzitní koleje v Olomouci, revitalizace veřejného prostoru Výstaviště Praha a kampus Cambridge International School v Bratislavě. Co je spojuje?
Všechny tři projekty propojuje důraz na kontext – ať už jde o historické městské prostředí Olomouce, monumentální kompozici Výstaviště, nebo průmyslový areál Patrónky v Bratislavě. Vždy usilujeme o to, aby nová architektura nebyla solitérem, ale přirozenou součástí daného místa a jeho života.
Jaký byl hlavní princip návrhu univerzitních kolejí v Olomouci?
Šlo nám o vytvoření prostředí, které přesahuje klasické ubytování. Koleje jsme pojali jako komunitní areál propojený s městskou strukturou a zeleným pásem Olomouce. Vnitrobloky, zahrady a střešní terasy umožňují studentům trávit čas venku, a tím posouvají kvalitu života i studia na vyšší úroveň. Interiér propojuje dynamiku města s klidnými zónami, takže vzniká autentické studentské prostředí. To vše pak funguje na principu colivingu.
Výstaviště Praha je ikonické místo. Jak jste přistoupili k jeho obnově?
Chtěli jsme navázat na původní kompozici Průmyslového paláce a celé areálové osy. Naším cílem bylo vytvořit reprezentativní vstupní promenádu, která je zároveň příjemným místem pro každodenní život. Proto jsme navrhli velkorysou dlažbu, nové stromořadí, mobiliář i vodní prvky, které ochlazují prostor a zpříjemňují pobyt. Standardem pak je modro‑zelená infrastruktura, která reaguje na změnu klimatu a posiluje ekologickou funkci areálu.
Jakou roli hraje propojení školy s komunitou v projektu Cambridge International School?
Velkou. Škola není uzavřený kampus, ale živé centrum Patrónky. Multifunkční hřiště, parky a prostory pro kulturní akce jsou otevřené i veřejnosti. Klíčovou součástí je také rekonstrukce historické tiskárny na kreativní objekt ArtHouse, kde se potkají studenti i místní obyvatelé. Chceme, aby škola podporovala interakci a přinášela do města nové impulzy a zároveň poskytla studentům nadstandardní prostředí pro výuku.
Co bylo pro vás při návrhu nové školy největší výzvou?
Najít rovnováhu mezi moderní architekturou a industriálním dědictvím lokality. Proto jsme zvolili střídmou kompozici objemů s vnitřním atriovým prostorem a fasádou, která působí současně, ale přitom respektuje okolí. Interiér je hravý a pestrý – využívá barevný patchwork materiálů a vytváří inspirativní prostředí, které motivuje studenty k poznávání a spolupráci.
Jak důležitá je pro vás spolupráce různých disciplín při podobně komplexních projektech?
Je zásadní. Každý projekt vzniká díky souhře architektů, inženýrů, krajinářů, urbanistů i specialistů na technologie nebo modro‑zelenou infrastrukturu. Do procesu zapojujeme i klienty a uživatele, protože jen tak můžeme reagovat na reálné potřeby a vytvářet prostředí, které má dlouhodobou hodnotu – estetickou, funkční i společenskou. Díky vlastnímu projekčnímu týmu máme zajištěnou kontrolu nad návrhem od jeho počátků až po stavbu.
