Vzal jsem si betablokátor, takže to bude pohoda, uvedl americký herec Robert Downey jr. svou děkovnou řeč na loňských Zlatých glóbech, když si přebíral ocenění za nejlepšího herce ve vedlejší roli za film Oppenheimer. Byl první ze známých osobností či influencerů, kteří zmínili nový „trendy“ lék určený původně na vysoký tlak, který dokáže jednorázově pomoci s úzkostmi. Jeho popularita v posledních měsících roste a o jeho předepsání si aktivně říkají některé zejména mladé ženy už i v Česku.

  • Co je nový „trendy“ lék.
  • Jaký je o něj zájem v Česku.
  • Jaká jsou rizika jeho užívání.
