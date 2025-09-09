První bylo Los Angeles, následoval Washington a nyní americký prezident Donald Trump slibuje, že pošle Národní gardu do ulic Chicaga, New Yorku a Baltimoru. Údajně proto, aby potírala zločin. Opozice to ale vidí jako hrozbu, protože Trump se zaměřuje jen na demokratické státy, zatímco kriminalitu v republikánských částech USA ignoruje.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.