Náměstek ministra financí Marek Mora se 20. října stane viceprezidentem Evropské investiční banky (EIB). Nominaci, o které česká vláda rozhodla letos v únoru, nyní formálně schválila Rada guvernérů EIB, což je nejvyšší orgán banky. Mora ve funkci vystřídá Kyriacose Kakourise z Kypru.
Evropská investiční banka je institucí Evropské unie, která se specializuje na poskytování dlouhodobých úvěrů. Jejími akcionáři jsou členské státy EU. Dává k dispozici peníze na životaschopné projekty přispívá tím k dosažení politických cílů EU. Dosud jediným českým viceprezidentem EIB byl Ivan Pilip v letech 2004 až 2007.
Euro není žádný elitní klub, kam musíme vstoupit. Za chvíli může spadnout do další krize, varuje Mora
Ve vedení EIB mají vždy společné zastoupení skupiny zemí. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) už dříve uvedl, že loni se Česku podařilo domluvit harmonogram, podle kterého se budou střídat viceprezidenti ze skupiny zemí, do níž Česko patří. Mora by na základě tohoto harmonogramu měl být na viceprezidentské pozici čtyři roky.
„Díky svým rozsáhlým zkušenostem v oblasti finančního řízení a tvorby politik na vnitrostátní i evropské úrovni posílí Marek Mora naši schopnost napomáhat realizaci investic se skutečným dopadem a podporovat ekonomickou odolnost v celé EU,“ uvedla po schválení nominace v tiskové zprávě prezidentka EIB Nadia Calviñová.
EIB v Česku působí od roku 1992, loni tu podpořila projekty za 2,47 miliardy eur (62,6 miliardy korun). Proti roku 2023 se podpora zvýšila o třetinu.
Mora v roce 2003 nastoupil do Evropské komise na Generální ředitelství pro ekonomické a finanční záležitosti. Následně působil na Úřadu vlády, kde se mimo jiné podílel na přípravě prvního českého předsednictví v Radě EU v roce 2009. Od roku 2010 působil v Generálním sekretariátu Rady EU nejprve jako ředitel kanceláře generálního tajemníka rady a od února 2016 jako ředitel pro rozpočet, daně a regionální politiku.
V roce 2017 se Mora stal členem bankovní rady ČNB, od roku 2019 zastával pozici viceguvernéra. V bankovní radě patřil v posledním roce k zastáncům razantního zvyšování úrokových sazeb kvůli rychlejšímu snížení inflace. Šestileté funkční období mu skončilo předloni, už před jeho koncem v médiích uvedl, že nemá zájem ucházet se o druhý mandát. V dubnu 2023 se stal náměstkem ministra financí Stanjury.
