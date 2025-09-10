Ministerstvo obrany ve středu uzavřelo smlouvu na dodávky ručních zbraní se společností Česká zbrojovka v hodnotě až 4,26 miliardy korun bez DPH. Pořídí pušky CZ Bren 2, podvěsné granátomety i pistole, včetně příslušenství. Ministerstvo o tom informovalo na svém webu. Nákup na začátku září projednala vláda.
Zakázka je zadána formou rámcové dohody, zbraně se tak budou pořizovat podle skutečné potřeby a finančních možností resortu. Dohodu obrana s českým výrobcem uzavřela na roky 2025 až 2031.
Smlouvu podepsali vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic ministerstva obrany Lubor Koudelka a generální ředitel a předseda správní rady České zbrojovky Jan Zajíc.
Obrana navazuje na dosavadní spolupráci s Českou zbrojovkou, s níž v předchozích 15 letech uzavřela dvě smlouvy na pořízení zbraní a příslušenství celkem zhruba za šest miliard korun. Šlo o dodávky několika desítek tisíc kusů zbraní. Vojáci tím získali výzbroj v ráži Severoatlantické aliance (NATO).
Česká zbrojovka uspěla v tendru na pistole pro německý Bundeswehr. Dodat jich může skoro 200 tisíc
Resort pořídí pušky CZ Bren 2, podvěsný granátomet CZ GL 40 mm a pistole CZ P-10 C, a to i s příslušenstvím. Půjde o optoelektronické zaměřovače včetně denní a noční optiky i laserových zaměřovačů, soupravy náhradních dílů, soupravy zbrojířů, pouzder a obalů. Nemusí být vyčerpáno celých 4,26 miliardy korun bez DPH.
„Pokračující spolupráce s českou firmou, která patří mezi deset největších výrobců těchto zbraní na světě, je zcela logickým krokem,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). „Pořízení zbraní je nezbytné k úplnému dokončení přezbrojení armády ručními palnými zbraněmi a obměně zbraní, jejichž životnost bude postupně končit,“ podotkl dříve zástupce náčelníka generálního štábu Pavel Lipka.
