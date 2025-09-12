Mimořádný developerský projekt složený ze stávajících panelových domů, které dříve patřily společnosti ČEZ, a možností postavit další nové byty přímo nad budoucí stanicí metra D Písnice, je na prodej. Top developerské skupiny se zkušenostmi z Česka dostaly tento týden na stůl nabídku na koupi projektu Triáda, který slibuje rozvoj celého nového náměstí Písnice a zároveň převzetí 760 starších bytových jednotek s plochou přes 55 tisíc metrů čtverečních.
Co se dočtete dál
- Jak bude budoucí projekt vypadat
- Jak vysoká může být cena
- Kdo je developer CIB Group
