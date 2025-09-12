Tento týden má jasnou největší zprávu: nové produkty Applu. Výrazně zlepšený iPhone 17, tenký iPhone Air a iPhone 17 Pro a Pro Max s novým typem chlazení. To už ale všichni vědí. Technologické zprávy mohou ale přijít i odjinud než z Cupertina. Třeba z Nashvillu, hlavního města hudby v USA a přeneseně z Loděnice u Prahy.

Tiny Vinyl je nový hudební formát, který kombinuje tradiční technologii gramofonových desek s moderním světem streamování hudby. Nepotřebuje nová zařízení ani nemění způsob záznamu. Drží se klasiky v nové podobě a ukazuje, že digitální technologie postrádají duši.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Co přináší nový formát Tiny Vinyl a jaký je jeho smysl.
  • Proč malé desky vznikaly i v minulosti, proč neuspěly a proč to nyní může být jinak.
  • Co má Tiny Vinyl společného s Českou republikou.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.