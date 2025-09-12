Tento týden má jasnou největší zprávu: nové produkty Applu. Výrazně zlepšený iPhone 17, tenký iPhone Air a iPhone 17 Pro a Pro Max s novým typem chlazení. To už ale všichni vědí. Technologické zprávy mohou ale přijít i odjinud než z Cupertina. Třeba z Nashvillu, hlavního města hudby v USA a přeneseně z Loděnice u Prahy.
Tiny Vinyl je nový hudební formát, který kombinuje tradiční technologii gramofonových desek s moderním světem streamování hudby. Nepotřebuje nová zařízení ani nemění způsob záznamu. Drží se klasiky v nové podobě a ukazuje, že digitální technologie postrádají duši.
Co se dočtete dál
- Co přináší nový formát Tiny Vinyl a jaký je jeho smysl.
- Proč malé desky vznikaly i v minulosti, proč neuspěly a proč to nyní může být jinak.
- Co má Tiny Vinyl společného s Českou republikou.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.