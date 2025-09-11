Apple v úterý večer představil čtyři nové iPhony, troje chytré hodinky a vylepšená sluchátka AirPods Pro 3. Nejvíce pozornosti přilákal extrémně tenký iPhone Air, který se vzdal jednoho fotoaparátu i možnosti používat fyzickou SIM kartu, aby dosáhl inženýrského triumfu.
Stejně důležité jako to, co Apple ukázal, bylo to, co firma neřekla nahlas. I pro značku, která 15 let dominovala mobilnímu světu v designu i výkonu, je těžké udržet tempo. Pro zákazníky měl ovšem Apple i dobrou zprávu. Základní iPhone nebyl nikdy tak výhodný.
Co se dočtete dál
- Co se skrývá za tenkým iPhonem Air a jak Apple dokázal inženýrský um.
- Kde mají nové iPhony skryté mezery a jak na ně Apple nechtěně upozorňuje.
- Které dva produkty z nové nabídky vypadají jako nejlepší koupě.
