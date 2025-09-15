České dráhy zatím odkládají rozhodnutí o dvou typech starších lokomotiv, jejichž využití komplikuje přísný přístup českého státu k zavádění zabezpečovače ETCS. Původně plánovaly rozhodnutí do konce srpna. Místo toho ale shání další podklady a vypisují další tendry, aby mohly porovnávat. Kromě toho ale už rozhodly o budoucnosti jiného typu lokomotiv – teprve 15 let starých strojích řady 380.
Co se dočtete dál
- Proč má vůbec cenu uvažovat o modernizaci 45 let starých strojů?
- A jak to bude dál s moderními lokomotivami řady 380?
