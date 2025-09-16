Andrej Babiš dlouhodobě sní o jednobarevné vládě svého hnutí. A rozumí si v tom se značnou částí voličů. Agentura Median zjistila, že právě Babišova sólovláda se jeví Čechům jako nejpřijatelnější povolební aranžmá. Souhlasilo by s ní 41 procent voličů – více než se všemi ostatními variantami, včetně koalice ANO–SPD, ANO–SPD–Stačilo!, či s pokračováním současné vlády.
Takže si položme otázku, jestli může jednobarevná vláda ANO po volbách skutečně vzniknout a získat důvěru sněmovny. A dopředu řekněme, že odpověď bude pro leckoho překvapivá. A pointa celého příběhu potenciálně docela děsivá.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou podmínky pro vznik jednobarevné vlády ANO
- Proč by mohly SPD a Stačilo! nakonec na podporu Babišovy sólovlády kývnout
- Co by samostatně vládnoucí Babiš udělal s Českem
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.