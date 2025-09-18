V českém strojírenství se dnes hodně mluví o digitalizaci, chytré výrobě a nedostatku lidí. Společnosti Eurotec a Partec už řadu let systematicky zavádějí technická řešení, robotizují a automatizují, a tím z výroby dělají přesný, bezpečný a škálovatelný proces. Obě společnosti ze skupiny Eurotec Konečný mají stejnou adresu v Uherském Ostrohu a společnou ambici – být partnerem, který zákazníkům přináší stabilitu dodávek, kvalitu a měřitelnou produktivitu. „Od začátku jsme stavěli firmu na lidech. Stroje nám pomáhají být rychlejší a přesnější, ale skutečnou hodnotu vytvářejí zaměstnanci, jejich znalosti a nasazení. Naší vizí je, aby automatizace a robotizace lidem otevírala nové možnosti, ne je nahrazovala,“ říká Vladimír Konečný, zakladatel skupiny Partec a Eurotec.
Automatizace, která dává ekonomický smysl
Automatické linky nejsou cíl, ale prostředek. V praxi klienti řeší, jak zvýšit produkci, snížit náklady na kus a udržet kvalitu. Přístup společností Eurotec a Partec na to jde jak využíváním technologií, tak zlepšováním procesů.
Výhodou je snížení taktů bez kompromisů v kvalitě. Partec navrhuje stanice tak, aby kritické operace probíhaly paralelně a rozhodující kontroly dělalo strojové vidění. Embedded Vision System dokáže rozpoznat odchylky mimo lidské vnímání a dává sběru dat konzistenci.
Konstrukce vychází z modulárních uzlů, které lze přestavět na další projekty nebo rozšířit o nové operace. To zkracuje čas potřebný k realizaci projektu a snižuje celkové náklady na vlastnictví.
Výsledkem je uzavřený řetězec výroby. Kombinace elektronické výroby, vstřikování plastů a měření pod jednou střechou zjednodušuje logistiku, eliminuje prostoje a lépe chrání know‑how zákazníků.
Dva pilíře jedné kompetence
Eurotec dlouhodobě poskytuje služby v oblasti výroby a kompletace komponentů pro automobilový, elektrotechnický a spotřební průmysl. Portfolio zahrnuje kompletaci, elektronickou výrobu, vstřikování plastů a měřicí laboratoř – tedy kombinaci, která umožňuje převzít zodpovědnost za celý řetězec od výroby dílu po výstupní kontrolu. Na montážních a testovacích pracovištích Eurotec systematicky využívá systém strojového vidění Embedded Vision System (EVS) pro staniční inspekce a zabezpečení procesní stability – cestu, jak minimalizovat zmetkovost a zajistit opakovatelnost v taktech, které by lidská kontrola už neuhlídala. Součástí zázemí jsou vlastní laboratoř a metrologie pro komplexní kontrolu a procesní validace.
Partec vznikl v roce 2007 jako samostatné vývojové pracoviště skupiny Eurotec. Dnes navrhuje a dodává automatizované a poloautomatizované montážní linky „na klíč“ včetně řízení, přičemž důraz dává na zkracování taktů, náhradu manuálních úkonů strojní činností a celkové zefektivnění výroby. Vnitřní struktura Partec pokrývá celý inženýrský cyklus – od konstrukce přes vývoj hardwaru i softwaru, strojové vidění a odporové svařování až po mechatroniku. Výsledkem jsou pracoviště, která zabírají méně místa, běží rychleji a chytřeji a přitom se snadno servisují a rozšiřují.
Průmysl 4.0: méně papíru, více dat
Automatizované montážní linky Partec a digitalizované testovací stanice Eurotec generují data, která mají cenu pro zlepšování procesů, prediktivní údržbu i audity. Díky standardizovaným rozhraním je možné tato data snadno napojit na nadřazené systémy, ať už jde o systém řízení kvality, podnikový informační systém nebo vizualizaci klíčových výkonnostních ukazatelů ve výrobě. Klient tak nedostává „jen“ stroj, ale zdroj pravdy o tom, co se ve výrobě děje v reálném čase.
Kvalita jako konstrukční zadání
Zkušenost z automotive vede obě firmy k tomu, že kvalita se nevyrábí na konci linky, ale navrhuje se na začátku. Proto už v konceptu řešení počítají s pokročilou optickou kontrolou, chytrým dávkováním, přesnou manipulací a metrologií. Eurotec má interní měřicí a testovací kapacity, které pomáhají už ve fázi vzorkování a validací. Partec k tomu přidává stanice s inspekcí pomocí strojového vidění a odporovým svařováním – častou kombinací u elektromechanických sestav pro automobilový a spotřební průmysl.
Dlouhodobá orientace na kvalitu a inovace se potvrdila i externě: skupina Eurotec získala Bosch Global Supplier Award, jedno z nejprestižnějších ocenění dodavatelů v globálním automotive systému.
Lidé a automatizace
Úspěch automatizace nestojí proti zaměstnanosti. Naopak: Eurotec patří k největším zaměstnavatelům v regionu a pokračující modernizace vytváří nová kvalifikovaná místa – od seřizovačů a techniků až po vývojáře vision algoritmů a mechatroniky.
I když stroje přebírají rutinní úkony, firma zdůrazňuje, že automatizace nenahrazuje lidi, ale uvolňuje jim ruce pro odbornější práci. Zaměstnanci už nejsou svázáni monotónní činností, naopak dostávají prostor pro rozvoj technických dovedností a kreativitu.
Automatizace a robotizace dává lidem šanci posunout se výš. Namísto manuálních úkonů se učí řídit stroje, analyzovat data nebo plánovat údržbu.
Stáhněte si přílohu v PDF
Proč právě Eurotec a Partec
V českém kontextu jde o unikátní kombinaci: vývoj automatizace (Partec) a sériová výroba a testování (Eurotec). Tato synergie umožňuje navrhovat linky s komplexním pochopením sériového provozu a zákazník tak dostává jednoho odpovědného partnera s jasnou garancí výsledku. Výsledkem jsou linky a výrobní provozy, které obstojí v tlaku na produktivitu, kvalitu i náklady – a zároveň dokážou růst s byznysem zákazníků.
Důvěru trhu potvrzuje dlouhodobá přítomnost v automotive a elektronice, a to včetně expanze za oceán. Eurotec s pobočkou v Německu a Mexiku působí na trhu více než 34 let a má za sebou stovky realizovaných výrob pro nadnárodní technologické firmy.
Robotizace a automatizace pro ně nepředstavují jednorázovou investici, ale kontinuální disciplínu. Staví ji na principech technického zázemí, procesní disciplíny a partnerství založeném na spolehlivosti a transparentnosti. Pokud má český průmysl držet krok s globální konkurencí, právě taková partnerství jsou cestou. Více informací na www.eurotec‑ks.cz.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Automatizace a robotizace.
