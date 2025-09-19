Před dvanácti lety skončil sen Googlu o chytrých brýlích s fotoaparátem a integrovaným displejem. Snahu Googlu o vytvoření nového typu chytrých zařízení překazila jediná fotografie. Ve sprše ji na své brýle Google Glass pořídil bloger Robert Scoble.
Snímek nahého muže středního věku ve sprše se stal ztělesněním tehdejších obav o soukromí. Za neúspěchem Google Glass stály i technické nedostatky, ale posun ve vnímání soukromí za poslední dekádu je hlavní důvod, proč se společnosti Meta Platforms Marka Zuckerberga daří dostat chytré brýle s integrovanými kamerami do mainstreamu.
První generace brýlí Ray-Ban Meta je na trhu už druhým rokem, už jich prodala více než dva miliony párů. Tři nové produkty představené v noci na čtvrtek našeho času mohou přijetí chytrých brýlí ještě urychlit. Hlavní novinkou je model Ray-Ban Meta Display, který přidává obrazovku, jakou se chlubily Google Glass už v roce 2012.
Co se dočtete dál
- Jaké tři páry brýlí Facebook představil a co u nich nabízí za funkce.
- Jakou roli v brýlích hraje AI a jak Facebook vyřešil ovládání brýlí.
- Co chystá konkurence a kde má silné stránky i mezery.
