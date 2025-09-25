Symbolickým prvním nadhozem obyčejně otvírají baseballová utkání na stadionu newyorských Yankees bývalí slavní hráči nebo celebrity, ale před měsícem se míčku chopil Brendan Carr. Muž, kterého ještě nedávno nikdo neznal, protože vedl instituci, o jejíž existenci většina Američanů ani netušila. Nyní je však šéf Federální komise pro komunikace (FCC) vidět všude.
Ze své pozice pohrozil zásahem proti provozovateli televize Comcast, která chtěla vyřadit z programové nabídky kanál YES Network vysílající zápasy Yankees. To by pro slavný tým znamenalo finanční ztrátu a Carrovi se za pomoc v prekérní situaci klub odvděčil pozváním na nadhazovací metu. Šestačtyřicetiletý muž stejně odhodlaně jako za mančaft svého srdce bojuje i za Donalda Trumpa, jehož zlatý portrét občas nosí přišpendlený na klopě saka. Díky vedení úřadu, který bychom v Česku mohli srovnat s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, se stal prezidentovým kladivem na neposlušná média.
Co se dočtete dál
- Jak se Carr dostal na pozici šéfa FCC a jaký je jeho vztah k americkému prezidentovi.
- Jakým způsobem se Carr postavil k show Jimmyho Kimmela.
- Jak se americká média staví k žalobám prezidenta Trumpa?
