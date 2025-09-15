Hej, fašisto, chytej,“ stálo na jedné z nábojnic nalezených u zbraně, ze které dvaadvacetiletý student z Utahu Tyler Robinson zasadil během čtvrtečního mítinku smrtící ránu konzervativnímu aktivistovi Charliemu Kirkovi. Na další byla slova Bella ciao, což byla neoficiální protifašistická hymna levicového odboje v Itálii. Jsou to atentátníkovy jasné vzkazy, z jakého úhlu vidí dnešní svět.
