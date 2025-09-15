Hej, fašisto, chytej,“ stálo na jedné z nábojnic nalezených u zbraně, ze které dvaadvacetiletý student z Utahu Tyler Robinson zasadil během čtvrtečního mítinku smrtící ránu konzervativnímu aktivistovi Charliemu Kirkovi. Na další byla slova Bella ciao, což byla neoficiální protifašistická hymna levicového odboje v Itálii. Jsou to atentátníkovy jasné vzkazy, z jakého úhlu vidí dnešní svět.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Vrací se USA do 60. let, kdy rukou atentátníků zemřeli bratři Kennedyové či Martin Luther King?
  • A co v tom hraje roli?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Nahlédněte do zákulisí dění v Evropě a sledujte českou stopu v Bruselu. Odebírejte nejlepší newsletter v Česku věnovaný EU Ředitelé Evropy. Připravuje ho pro vás každý týden Ondřej Houska.