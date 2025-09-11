Bylo mu teprve jednatřicet, ale pro mnoho mladých Američanů se stal symbolem toho, co považují za konzervativní hodnoty. Charlie Kirk, kterého zabil zatím neznámý střelec během debaty na univerzitě v Utahu, byl bojovníkem americké pravice pod značkou MAGA. Uměl oslovit ty nejmladší voliče a nebál se jít za nimi na „nepřátelskou“ půdu často liberálně a levicově orientovaného univerzitního publika.
Jeho smrt zasáhla prezidenta Donalda Trumpa a vyjadřují se k ní i další představitelé americké pravice. „Nikdo nerozuměl srdci mládeže ve Spojených státech amerických lépe než Charlie. Byl milován a obdivován VŠEMI, zejména mnou, a nyní už není mezi námi,“ napsal Trump na sociálních sítích.
Co se dočtete dál
- Proč byl Kirk pro Trumpa důležitý.
- Jaká byla jeho základní metoda, díky níž se stal populární.
- Čím oslovoval mladé Američany.
