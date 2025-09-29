Dlouho to vypadalo, že hnutí ANO jednoznačně směřuje k volbám, po nichž bude mít současný opoziční blok jasnou většinu. V posledních dnech se ale situace dramatizuje. Od úterý bude platit zákaz zveřejňování volebních průzkumů, přes víkend tak svoje šetření zveřejnilo více agentur. A vyčíst z nich lze, že šanci získat po volbách většinu stále mají i strany bývalé pětikoalice – tedy Spolu, STAN a Piráti. Klíč leží v tom, jak se rozhodnou váhající voliči, kterých je například podle průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi kolem 20 procent.
Co se dočtete dál
- Jak vypadají poslední průzkumy agentur STEM a Kantar před zákazem jejich zveřejňování.
- Co z těchto průzkumů vyplývá směrem k šancím stran na sestavení příští vlády.
- Co potřebují strany současné vládní koalice.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.