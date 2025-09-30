Letošní rok je na světových burzách zajímavý nejen kvůli nevyzpytatelnému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, který zejména na jaře rozbouřil trhy svými dovozními cly. Mnohem pozitivnější je příliv nových firem, které nabízejí investorům své akcie k veřejnému obchodování. Podle dat společnosti Rennaisance Capital vstoupilo letos jen na burzy v USA více než 150 nových firem. To je více než za celý loňský rok. Roste také objem investovaného kapitálu. Z těchto dat je patrné, že trh s akciovými úpisy začíná po třech hluchých letech opět ožívat. Zeptali jsme se proto expertů, jaké IPO (Initial Public Offering – první veřejná nabídka akcií) se jim nejvíce zamlouvá. Z jejich odpovědí jsme vybrali pět nejzajímavějších akcií, které by investoři neměli přehlížet.
Co se dočtete dál
- Pět nejzajímavějších IPO podle expertů.
- Proč může být do těchto firem zajímavé investovat.
- Na co se zaměřují a jak se jim od vstupu na burzu daří.
