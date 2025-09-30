Novým vedoucím oddělení komunikace podniku ve společnosti Škoda Auto se stává Jozef Baláž. Automobilka to oznámila na svém webu. Současný vedoucí Tomáš Kotera odchází po více než 25 letech u značky Škoda na pozicích doma i v zahraničí.
Baláž bude na své pozici zodpovědný za korporátní témata a přímo podřízený vedoucímu oddělení komunikace Tomu Drechslerovi. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti komunikace společnosti Škoda Auto i koncernu Volkswagen.
„Nikdo nevydělává jako my,“ říká šéf Škody Klaus Zellmer. Chválí odboráře i dobře nastavený obchodní model
Do oddělení komunikace automobilky Škoda Auto nastoupil Baláž v roce 2000, v letech 2009 a 2010 byl manažerem komunikace závodu Volkswagen Bratislava a od roku 2011 vedl oddělení komunikace podniku Škoda Auto. V letech 2017 až 2023 pak působil jako ředitel PR a komunikace, posléze i vedoucí značky Škoda ve společnosti Volkswagen Group China v Pekingu. Po návratu do Škody Auto byl téměř dva roky vedoucím oddělení zákaznické zkušenosti a interakce (Customer Experience & Engagement).
„S radostí vítám Jozefa zpět na oddělení komunikace. Jeho rozsáhlé zkušenosti a znalosti v rámci značky Škoda i koncernu Volkswagen se zde nyní, v náročné době transformace a globálního rozvoje automobilky naplno využijí. Zároveň chci poděkovat Tomášovi za jeho dlouholeté působení u značky Škoda. Pro komunikaci podniku odvedl vynikající práci a přeji mu hodně štěstí v další kariéře i v osobním životě,“ uvedl vedoucí komunikace Škody Auto Drechsler.
Kotera odchází mimo koncern Volkswagen. Ve společnosti Škoda Auto pracoval od roku 1999 na různých pozicích v oblasti komunikace, oddělení komunikace podniku vedl od srpna 2017. V letech 2013 až 2017 byl ředitelem PR a komunikace Škoda China v rámci Volkswagen Group China.
