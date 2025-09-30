Od ledna čeká české dovozce nová povinnost. Budou platit uhlíkové clo. Evropská regulace známá pod anglickou zkratkou CBAM (carbon border adjustment – mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích) se týká oceli, cementu, hnojiv, hliníku a elektřiny, které k nám putují ze zemí mimo EU. Cílem je především narovnat stav, kdy evropští výrobci už roky musí nakupovat emisní povolenky, což jim ve výsledku zdražuje produkci, ale dodavatelé ze třetích zemí zatím nemuseli nic. Od Nového roku se však bude poplatek platit u každého kamionu, který přejede hranice.
Co se dočtete dál
- Kolik si dovozci připlatí za hliník, ocel nebo cement už od příštího roku.
- Jak se české firmy připravují na regulaci, jejíž pravidla se ladí na poslední chvíli.
- Proč oceláři varují před zhoršením konkurenceschopnosti, zatímco cementáři CBAM vítají.
- Co se stane s penězi vybranými na uhlíkovém clu.
