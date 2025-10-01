Ze studentského experimentu vznikl jeden z největších výrobců výčepních chlazení v Evropě. Miloš Lindr začínal v garáži a s kamarády zkoušel vychladit pivo na výlet na Moravu. Dnes má jeho firma obrat 700 milionů korun ročně, vyváží do sedmdesáti zemí a jedná o první akvizici i expanzi na Balkán.
Příběh jedné z nejúspěšnějších firem na výrobu výčepní techniky v Evropě začal v době, kdy byl Miloš Lindr sotva sedmnáctiletý učeň, který se spíš než na vysvědčení soustředil na to, jak si s kamarády správně vychladit pivo.
Co se dočtete dál
- Jak se mění způsob pití piva v Česku.
- Co firmě přinesl covidový boom – a co vzal.
- Proč zakladatel raději pracuje v olivovém háji než v kanceláři.
-
- Kde chystá Lindr svou první akvizici?
