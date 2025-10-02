Přestože nadcházející volby budou odpovídat na řadu dílčích hádanek, to nejpodstatnější je prakticky jisté už teď. Až prezident Petr Pavel zahájí v neděli ráno na pražském Hradě konzultace o sestavení vlády, přičemž bude zvát šéfy stran podle pořadí ve volbách, bude jeho prvním hostem Andrej Babiš.
Takže se můžeme v předstihu podívat na varianty, jak může nová česká vláda nakonec vypadat. Reálné možnosti jsou v zásadě dvě. A ač jsou si v něčem podobné, konkrétně v tom, že v obou případech bude premiérem Andrej Babiš, v zásadních momentech jsou radikálně odlišné.
Co se dočtete dál
- Jak pravděpodobné je, že Petr Fiala obhájí vítězství z roku 2021.
- Jaké varianty Babišova vládnutí připadají reálně v úvahu.
- Proč můžeme být zatraceně překvapeni tím, jaká vláda nakonec vznikne.
