Loni se do Česka podle statistik ČSÚ dovezlo ze třetích zemí zboží za 1,63 bilionu korun, z toho nejvíc z Číny – za 541 miliard. Podle Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) je ale nahlášená hodnota asijského zboží podhodnocená, a navíc se z něj nedaří vybírat DPH. „V poslední době v rámci Daňové kobry vyšetřujeme nezdaněné dovozy zboží ze třetích zemí. Vozí to sem gangy z jihovýchodní Asie skrze přístavy v Německu, Belgii a Nizozemsku a problém se neustále stupňuje,“ říká náměstek ředitele NCOZ Petr Danko. Zboží končí v tržnicích i na e-shopech a stát přichází odhadem nejméně o jednotky miliard korun ročně.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak organizují gangy z jihovýchodní Asie nezdaněné dovozy přes evropské přístavy.
  • Jak tranzitní režim a falešné faktury umožňují podhodnocení zboží.
  • Jak se zboží ztrácí mezi zeměmi EU a končí v českých e-shopech a tržnicích.
  • Jak finanční správa a celníci detekují (či nestíhají detekovat) podvody.
  • Jak by výběr DPH při vyclení mohl změnit situaci.
  • Jaké jsou rozsahy odhadovaných daňových úniků.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.