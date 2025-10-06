Loni se do Česka podle statistik ČSÚ dovezlo ze třetích zemí zboží za 1,63 bilionu korun, z toho nejvíc z Číny – za 541 miliard. Podle Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) je ale nahlášená hodnota asijského zboží podhodnocená, a navíc se z něj nedaří vybírat DPH. „V poslední době v rámci Daňové kobry vyšetřujeme nezdaněné dovozy zboží ze třetích zemí. Vozí to sem gangy z jihovýchodní Asie skrze přístavy v Německu, Belgii a Nizozemsku a problém se neustále stupňuje,“ říká náměstek ředitele NCOZ Petr Danko. Zboží končí v tržnicích i na e-shopech a stát přichází odhadem nejméně o jednotky miliard korun ročně.
Co se dočtete dál
- Jak organizují gangy z jihovýchodní Asie nezdaněné dovozy přes evropské přístavy.
- Jak tranzitní režim a falešné faktury umožňují podhodnocení zboží.
- Jak se zboží ztrácí mezi zeměmi EU a končí v českých e-shopech a tržnicích.
- Jak finanční správa a celníci detekují (či nestíhají detekovat) podvody.
- Jak by výběr DPH při vyclení mohl změnit situaci.
- Jaké jsou rozsahy odhadovaných daňových úniků.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.