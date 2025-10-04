Je krajně nepravděpodobné, že by Jana Maláčová a Lubomír Zaorálek poslouchali hudbu floridské deathmetalové skupiny Morbid Angel. Škoda, protože v jedné písni, v níž tato legenda extrémní hudby zpívá „klidně by prodali i své matky, jen aby se zachránili“, by Maláčová se Zaorálkem našli sami sebe.

Snaha vrátit se do poslaneckých lavic i za cenu popření všech svých předchozích základních principů jim nevyšla, hnutí Stačilo! neuspělo. Výrazně to snižuje už tak malou pravděpodobnost, že v Česku bude referendum o členství v Severoatlantické alianci a/nebo Evropské unii. Což je výborná zpráva.

Nejpravděpodobnější je, že vládu sestaví hnutí ANO s Motoristy a SPD. Ať už přímo v koalici, nebo s tichou podporou. Pokud se tyto strany budou držet toho, co před volbami slíbily, je jasné, že se zásadním způsobem promění česká politika jak v NATO, tak především v EU. Žádné strašení czexitem není na místě, to je hloupost. Pojďme si ale probrat, jakých cílů se předpokládaná nová vláda bude snažit dosáhnout a nakolik se jí to může podařit.

