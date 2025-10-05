Sněmovna v příštích čtyřech letech výrazně omladí. Za generační obměnu přitom může „kroužkovací smršť“, ale také rostoucí vliv sociálních sítí – tedy domény mladých. Zatímco v loňském volebním období se dostali do sněmovny pouze tři lidi pod 31 let, letos jich je už celkem 19. Nejvýraznější obměna je vidět u hnutí STAN, z jeho 22 mandátů získaly hlavně díky kroužkování mladé a neokoukané tváře hned sedm.
Co se dočtete dál
- Kolik mladých tváří usedne ve sněmovně na příští čtyři roky.
- Co stojí za kroužkovací revolucí.
- Do jaké míry hrály roli sociální sítě.
