Sněmovna v příštích čtyřech letech výrazně omladí. Za generační obměnu přitom může „kroužkovací smršť“, ale také rostoucí vliv sociálních sítí – tedy domény mladých. Zatímco v loňském volebním období se dostali do sněmovny pouze tři lidi pod 31 let, letos jich je už celkem 19. Nejvýraznější obměna je vidět u hnutí STAN, z jeho 22 mandátů získaly hlavně díky kroužkování mladé a neokoukané tváře hned sedm. 

Zbývá vám ještě 95 % článku

Co se dočtete dál

  • Kolik mladých tváří usedne ve sněmovně na příští čtyři roky.
  • Co stojí za kroužkovací revolucí.
  • Do jaké míry hrály roli sociální sítě.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.