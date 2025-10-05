Hospodářské noviny oslovily několik desítek českých podnikatelů či šéfů významných firem, aby oni ze svého pohledu zhodnotili výsledky voleb. A zároveň řekli, co má podle nich příští vláda prioritně řešit. Respondenti dostali tři otázky: 1. Jaká očekáváte, že podle výsledku voleb vznikne vláda? 2. Jak hodnotíte výsledek voleb? 3. Tři priority, které by měla nová vláda co nejdříve řešit?
Níže přinášíme vybrané odpovědi:
Daniel Havner
spolumajitel výrobce příslušenství pro elektroniku Fixed.zone
1. Vládu sestaví ANO, ale nebude to rychlé ani jednoduché.
2. Nejsem nadšený, ale je podle očekávání.
3. Priority pro byznys: Narovnat situaci kolem čínských e-shopů, které porušují zákony a levnými cenami likvidují lokální byznys. Snížení administrativní zátěže firem a duplicitních kontrol. Podpora domácí výroby.
