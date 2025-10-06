Kdybych byl populární, musel bych se ptát, zda něco nedělám špatně, komentoval v samém závěru Nečasovy vlády její ministr financí a zakladatel strany TOP 09 Miroslav Kalousek pro něj velice nelichotivé výsledky průzkumu oblíbenosti politiků. Jeho pokračovatel Zbyněk Stanjura (ODS) myšlenku, že strážce státní kasy nemůže být nikdy oblíbený, v letošní volební kampani oprášil.

Jenže zatímco Kalousek své voliče vždy, dokonce i za velmi dlouhé ekonomické mizerie prohloubené i jeho škrty, přesvědčil, aby ho do sněmovny poslali, a preferenční hlasy jeho pozici ještě posílily, Stanjuru na severní Moravě příznivci koalice Spolu nemilosrdně vykroužkovali. Co se musí stát, aby tak viditelný politik, jako je ministr financí a první místopředseda největší koaliční strany, neprošel do sněmovny, ač byl jedničkou kandidátky?

Zbývá vám ještě 60 % článku

Co se dočtete dál

  • Kdo všechno Zbyňka Stanjuru na severní Moravě přeskočil.
  • Co na ministru financí vadí pravicovému voliči.
  • A co byla poslední kapka.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.