Kdybych byl populární, musel bych se ptát, zda něco nedělám špatně, komentoval v samém závěru Nečasovy vlády její ministr financí a zakladatel strany TOP 09 Miroslav Kalousek pro něj velice nelichotivé výsledky průzkumu oblíbenosti politiků. Jeho pokračovatel Zbyněk Stanjura (ODS) myšlenku, že strážce státní kasy nemůže být nikdy oblíbený, v letošní volební kampani oprášil.
Jenže zatímco Kalousek své voliče vždy, dokonce i za velmi dlouhé ekonomické mizerie prohloubené i jeho škrty, přesvědčil, aby ho do sněmovny poslali, a preferenční hlasy jeho pozici ještě posílily, Stanjuru na severní Moravě příznivci koalice Spolu nemilosrdně vykroužkovali. Co se musí stát, aby tak viditelný politik, jako je ministr financí a první místopředseda největší koaliční strany, neprošel do sněmovny, ač byl jedničkou kandidátky?
Co se dočtete dál
- Kdo všechno Zbyňka Stanjuru na severní Moravě přeskočil.
- Co na ministru financí vadí pravicovému voliči.
- A co byla poslední kapka.
