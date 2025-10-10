Kdo by se trápil s hledáním filmů na torrentech, když stačí zaplatit pár stovek za Netflix. Tento argument už druhý rok oslabuje. Může za to změna strategie streamovacích služeb, které skončily s bojem o podíly na trhu a soustředí se na zvyšování výnosů.
Platí to i na českém trhu. Jen v říjnu zdražily v ČR dvě populární streamovací služby. Disney+ zvýšil ceny o 10 a 20 procent, HBO Max je dražší o 18 a 17 procent podle zvoleného tarifu. Přibližně o 20 procent zdražil za poslední rok i Netflix.
Co se dočtete dál
- Jak se změnilo internetové pirátství od původní verze založené na výměnných sítích.
- Jaké kroky streamovacích služeb vedou zákazníky k hledání nelegálních zdrojů obsahu.
- Proč se pirátství týká hudby jen marginálně.
