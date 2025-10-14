Kromě věřících Motoristů je to už asi každému jasné, ale sluší se to říci naplno a nahlas. Filip Turek ministrem zahraničí nebude. Než rozebereme indicie, řekněme, že je to samozřejmě dobře. Představa, že by Česko mělo šéfa diplomacie, který by před každou zahraniční cestou musel vysvětlovat, že všechny ty milé odkazy na „tatíčka“ Hitlera na sociálních sítích, doprovázené posíláním názorových oponentů „do pece“, byly jen černý humor, je sama o sobě černější než černá.
Když připojíme skutečnost, že právě tento „černý humor“ je v podstatě jedinou kvalifikací, se kterou (a skrze kterou) youtuber Turek pronikl do vysoké politiky, je opravdu lepší, že se do Černínského paláce podívá maximálně na exkurzi.
Co se dočtete dál
- Proč Andrej Babiš Turka na ministerstvo zahraničí nemůže pustit.
- Jak z prekérní situace mohou Motoristé vycouvat.
- Kdo by se mohl stát šéfem diplomacie a co s Turkem.
