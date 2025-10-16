Obal už dávno není jen praktickým prostředkem, jak dopravit výrobek k zákazníkovi. Stává se prvním dotykem se značkou – nese její příběh, podtrhuje marketingové sdělení a rozhoduje o tom, jestli produkt na regále zaujme. To vyžaduje rychlejší a variabilnější balicí procesy. Jedním z řešení je outsourcing balení (co‑packing), v němž může Model Obaly fungovat jako klíčový partner, nikoli pouze dodavatel.
Proč zvolit outsourcing balení?
Outsourcing není v oboru novinkou, ale jeho význam postupně roste. Z mnoha průzkumů je patrné, že spotřebitelé jsou stále citlivější na ekologii, kvalitu i design obalů. Firmy tak hledají specialisty, kteří tyto požadavky dokážou splnit bez nutnosti rozsáhlých investic do vlastního vybavení.
„Vlastní výrobní linka není vždy schopná reagovat na sezonní špičky ani na speciální požadavky marketingu. Investice do drahých strojů, které by po většinu roku stály ladem, nedává ekonomický smysl,“ upozorňuje Aleš Pudil z týmu co‑packingu Model Obaly. A dodává, že jako externí partner firma nabízí nejen technologie a prostor, ale i zkušený personál, certifikace a robustní provozní zázemí, čímž snižuje riziko pro klienta.
Změna nákupního chování i obalových preferencí
V posledních letech se zintenzivnil online prodej zejména v předvánočním období. Výzkum Asociace pro elektronickou komerci (APEK) například ukazuje, že už ve druhé polovině listopadu objednává dárky přes 40 procent spotřebitelů. Navíc až 80 procent uživatelů internetu nakoupí alespoň jeden vánoční dárek online.
Podle studie organizace SYBA je pro 39 procent českých spotřebitelů důležitý i dopad obalu na životní prostředí. S tím tedy souvisí jeho recyklovatelnost, která patří mezi nejvíce oceňované vlastnosti. Odpovědnost za udržitelná řešení pak lidé hledají jak u producentů, tak u obalových výrobců.
Obaly pro speciální edice a promo akce
Marketingové týmy často potřebují rychle nasadit limitované edice či promo balíčky: kosmetiku s doplňky, duopacky nebo dárkové sady. A společnost Model Obaly disponuje kapacitami, které zajistí celý servis, od vývoje obalu přes výrobu balení až po distribuci. „Díky propojení s našimi obalovými závody nabízíme komplexní servis – vývoj obalu, jeho výrobu, samotné balení i distribuci,“ zmiňuje Pudil.
Velkou výhodou jsou také certifikace kvality a bezpečnosti, které odlišují profesionální co‑packing od „garážových řešení“.
Flexibilita a sezonní výkyvy
Typickým příkladem jsou Vánoce, kdy prodejní objemy rostou o desítky procent. Model Obaly díky variabilní hale, kombinaci specializovaných strojů i manuální práce zvládá pružně navýšit kapacity. „Umíme sestavit promo balíčky, přidat dárky k produktům, aplikovat smršťovací fólie nebo rukávy na plechovky. A tak dokážeme spojit i zdánlivě nesourodé položky,“ vysvětluje Pudil.
Flexibilita se ale neuplatňuje jen u sezonních špiček. Co‑packing je efektivní i při uvádění nových produktů, kdy firmy ještě nemají vybudovanou vlastní kapacitu, nebo u krátkodobých limitovaných sérií.
Stáhněte si přílohu v PDF
Budoucnost je v lidech, strojích i udržitelnosti
Co‑packing spojuje technologii se zkušeností. Některé procesy zvládají moderní stroje, například linky pro aplikaci rukávů nebo poloautomatické blistry, zatímco jiné zakázky vyžadují manuální přístup. „Stroj má vždy své limity, ale v kombinaci s našimi lidmi dokážeme nabídnout téměř neomezené možnosti,“ shrnuje Pudil s tím, že v budoucnu předpokládá větší zapojení robotiky či humanoidních asistentů. U proměnlivých a nestandardních zakázek jsou ale podle něj lidé zatím nezastupitelní.
Současně Společnost Model Obaly aktivně pracuje na udržitelných řešeních. Preferuje papírové obaly, využívá recyklovatelné materiály a s klienty spolupracuje na výrobě ekologičtějších variant. Kvalitní obal tak plní nejen funkční a marketingovou roli, ale stává se i vizitkou zodpovědného výrobce.
Text vznikl ve spolupráci s Model Obaly.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Obaly.
