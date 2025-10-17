V září v USA zkrachovaly dvě společnosti – First Brands Group a Tricolor Holdings podnikající v automobilovém sektoru. V obou případech hrály roli podvody, nestandardní účetní praktiky, manipulace dat a hlavně vysoké zadlužení. O peníze kvůli tomu přišla také největší americká banka JPMorgan Chase, které musela kvůli pádu Tricolor odepsat 170 milionů dolarů. Šéf JPMorgan Jamie Dimon uvedl, že to nemusí být ojedinělý případ. „Kde je jeden šváb, pravděpodobně budou i další,“ řekl v úterý.
O pár dní později se brouci začali skutečně objevovat a trhy v USA to vyděsilo mnohem více než obchodní a diplomatické kotrmelce amerického prezidenta Donalda Trumpa. Možná je ale bobtnající problém schovaný úplně někde jinde.
Co se dočtete dál
- Co se děje s regionálními bankami.
- Jak vážné je, že v USA roste počet nesplacených úvěrů.
- Kdy se může stát propad akcií regionálních bank problematický pro celý systém.
