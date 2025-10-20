Eduard Kučera a Pavel Baudiš se už řadu let umisťují na předních místech žebříčků nejbohatších Čechů. Zakladatelé původně antivirové společnosti Avast mají díky mimořádně finančně výkonné kyberbezpečnostní firmě, která je po fúzi nyní známá pod jménem Gen Digital, i rozsáhlé filantropické aktivity.
Původně je měli zaparkované pod nadačním fondem Avastu, ale v roce 2020 se z něj oddělil nadační fond Abakus jako samostatný projekt Kučery, Baudiše a jejich manželek. Během pěti let činnosti investovali téměř 400 milionů korun do rozvoje paliativní péče, podpory samostatného života lidí se zdravotním znevýhodněním i systémových změn ve vzdělávání. To je nepochybně řadí mezi pět nejštědřejších dárců u nás. Řadí se tak po bok manželů Vlčkových, rodiny Kellnerových, bratrů Walachových, manželů Bakalových, rodinné nadace Karla Komárka nebo Daniela Křetínského.
Co se dočtete dál
- V čem spočívá nový program Storytelling a proč ho Abakus otevírá?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.