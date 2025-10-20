Před 35 lety byl polský HDP pod úrovní Ukrajiny. A Polsko zemí, o níž měli Češi řadu negativních stereotypních představ, jež hlavně u starších ročníků pořád přetrvávají. Během poslední dekády se však skoro čtyřicetimilionová země stala pro řadu Čechů naopak zdrojem obdivu. Vznikl opačný stereotyp Polska jako země, kde se staví infrastruktura a všechno funguje. Ten neodpovídá realitě, stejně jako rozšířená polská „čechofilie“ založená na představě Česka jako země pohody, kde se nic neřeší.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké jsou chybné stereotypy Čechů o Polsku a naopak.
  • Proč burza ve Varšavě vyhrála nad Prahou, i když jsme měli v 90. letech privatizaci.
  • Jaký význam má pro Polsko Visegrád.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.