Před 35 lety byl polský HDP pod úrovní Ukrajiny. A Polsko zemí, o níž měli Češi řadu negativních stereotypních představ, jež hlavně u starších ročníků pořád přetrvávají. Během poslední dekády se však skoro čtyřicetimilionová země stala pro řadu Čechů naopak zdrojem obdivu. Vznikl opačný stereotyp Polska jako země, kde se staví infrastruktura a všechno funguje. Ten neodpovídá realitě, stejně jako rozšířená polská „čechofilie“ založená na představě Česka jako země pohody, kde se nic neřeší.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou chybné stereotypy Čechů o Polsku a naopak.
- Proč burza ve Varšavě vyhrála nad Prahou, i když jsme měli v 90. letech privatizaci.
- Jaký význam má pro Polsko Visegrád.
