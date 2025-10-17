V posledních letech se Polsko a Česko sblížily bezprecedentním způsobem. Jsme pro sebe důležitými spojenci v Evropské unii a NATO a vztahy mezi českou vládou a dvěma polskými vládami z různých politických táborů byly mimořádně blízké. K tomu přispěl šok, kterým byla invaze Ruska na Ukrajinu, která sblížila obě společnosti a většinu politických kruhů obou zemí v pohledu na klíčové bezpečnostní výzvy. Po únoru 2022 to byla Varšava a Praha, které začaly nejrychleji dodávat zbraně bojující Ukrajině. Důvodů pro pociťovanou blízkost obou zemí je však mnohem více.
Obě země jsou pro sebe mimořádně důležitými obchodními partnery s obratem dosahujícím 36 miliard eur ročně. Polský trh je pro český export druhým nejdůležitějším po německém. Stejné místo zaujímá český trh pro ten polský. Polsko navíc dodává svému jižnímu sousedovi 1,7krát více na obyvatele než Německu. Česko je jednou z klíčových lokalit pro polské zahraniční investice (celkem cca 5,7 miliardy eur) a Polsko pro české (cca 2 miliardy eur).
Co se dočtete dál
- Jaký je objem a struktura vzájemného obchodu mezi Českem a Polskem.
- Jaký dopad má zvýšený turistický ruch na vzájemné vnímání obou zemí.
- Jaké společné priority mohou ČR a Polsko prosazovat v sektorových politikách EU.
