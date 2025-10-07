Podobně jako vstup Motoristů do sněmovny vrací do české politiky dinosaura v podobě devadesátkového stínu Václava Klause, tak návrat Andreje Babiše v obleku nacionalistického patriota přináší úvahy o oživení ducha polomrtvé Visegrádské skupiny. Jednoduché úvahy západních komentátorů házejí Babiše do jednoho uherského pytle s Viktorem Orbánem a Robertem Ficem, aniž si tak nějak uvědomují politickou realitu v Česku i v Polsku.
Visegrád už se v dobách migrační krize stal v Evropě toxickou značkou a je snadné tenhle styl brandu obnovit. Jenže tentokrát ho takový přístup může definitivně zabít.
Co se dočtete dál
- K čemu je V4 Maďarům a Slovákům.
- Čím by Visegrád mohl posloužit Babišovi.
- Proč má Polsko důvody Visegrád zabít.
