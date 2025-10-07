Podobně jako vstup Motoristů do sněmovny vrací do české politiky dinosaura v podobě devadesátkového stínu Václava Klause, tak návrat Andreje Babiše v obleku nacionalistického patriota přináší úvahy o oživení ducha polomrtvé Visegrádské skupiny. Jednoduché úvahy západních komentátorů házejí Babiše do jednoho uherského pytle s Viktorem Orbánem a Robertem Ficem, aniž si tak nějak uvědomují politickou realitu v Česku i v Polsku.

Visegrád už se v dobách migrační krize stal v Evropě toxickou značkou a je snadné tenhle styl brandu obnovit. Jenže tentokrát ho takový přístup může definitivně zabít.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • K čemu je V4 Maďarům a Slovákům.
  • Čím by Visegrád mohl posloužit Babišovi.
  • Proč má Polsko důvody Visegrád zabít.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.